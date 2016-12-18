البورصة تستهل تعاملاتها الصباحية على ارتفاع جماعي

استهلت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم الأحد على ارتفاع جماعي، بدعم من مشتريات بدعم من المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والأجنبية، في المقابل اتجه المستثمرين الأفراد للبيع.

وصعد مؤشر السوق الرئيسي “إيجي اكس 30” – الذي يضم اكبر 30 شركة مقيدة – 0.64 % ليسجل 11398 نقطة.

وارتفع مؤشر “ايجي اكس 50” متساوي الاوزان النسبية 1.13 % مسجلا 1840.34 نقطة.

وزاد مؤشر “إيجي اكس 20” محدد الاوزان النسبية 1.3 % ليبلغ 11313.13 نقطة.

وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي اكس 70” نحو 0.5 % ليبلغ مستوى 453.96 نقطة.

وكسب مؤشر “إيجي اكس 100” الأوسع نطاقا 0.36 % مسجلا 1068.24 نقطة.