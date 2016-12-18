حبس متهم بسرقة المواطنين بالإكراه أعلى الطريق الدائرى بالبساتين

كتبت أمانى الأخرس

أمرت نيابة البساتين ، حبس نقش ٤ أيام علي ذمة التحقيقات لاتهامه بسرقة هاتف محمول وسلسلة ذهبية كرها من مندوب مبيعات، بعد استيقافة أعلى الطريق الدائري تحت تهديد سلاح أبيض.

تعود الواقعه عندما تبلغ للمقدم وائل غانم رئيس مباحث قسم شرطة البساتين من هاني مجدي، مندوب مبيعات من أنه حال سيره بالطريق الدائرى اتجاه التجمع ـ دائرة القسم فؤجئ بأحد الأشخاص أدلى بأوصافه التقريبية قام باستيقافه وسرقة هاتفه المحمول وسلسلة ذهبية كرها عنه تحت تهديد سلاح أبيض.

وبإجراء التحريات تمكن رجال المباحث من التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة محمود صابر، نقاش ، ومقيم دائرة قسم شرطة دار السلام والسابق اتهامه فى عدد 3 قضايا أخرهم 14820 لسنة 2011م دار السلام " سرقة بالإكراه".

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن رجال مباحث القسم بقيادة المقدم وائل غانم والنقيب أحمد مختار من ضبطه وبحوزته سلاح أبيض مطواة قرن غزال والهاتف المحمول المستولى عليه، وبمواجهته أمام المقدم أيمن سمير وكيل فرقة الجنوب اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بإستخدام السلاح الأبيض المضبوط بحوزته.

وبإرشاده تم إعادة السلسلة الذهبية لدى عميله مصطفى رجب، صاحب محل مصوغات ذهبية، مقيم دائرة قسم شرطة دار السلام، وبسؤاله نفى علمه بأنها من متحصلات واقعة سرقة، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحاله البلاغ إلى النيابة العامة.