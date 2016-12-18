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أمن أسيوط يسيطر على مشاجره بالأسلحه الناريه بين عائلتين بـ"المعلمين"

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أمن أسيوط يسيطر على مشاجره بالأسلحه الناريه بين عائلتين بـ"المعلمين" أمن أسيوط يسيطر على مشاجره بالأسلحه الناريه بين عائلتين بـ"المعلمين"

>اسيوط - هيثم البدرى

تمكنت قوات الأمن من السيطرة علي مشاجره بالأسلحه الناريه نشبت بين عائلتين بمنطقة المعلمين غرب محافظة أسيوط بسبب قطعة أرض فضاء محل نزاع.

 

كان اللواء عاطف القليعي مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من المقدم أحمد نظيم رئيس مباحث قسم أول بنشوب مشاجره بالاسلحه الناريه بمنطقة المعلمين غرب أسيوط وعلي الفور انتقل ضباط المباحث برئاسة المقدم أحمد نظيم رئيس مباحث قسم أول مدعومين بمدرعه ومجموعات قتاليه وتمكنوا من السيطره علي المشاجره .

وتم ضبط " احمد.ج "  و " محمد .خ " و" حامد .م" بحوزتهم سلاح ناري  " طرف اول كما ضبط " عبد العواض . م " و محمد . ع "طرف ثاني،  وتبين من التحريات الاوليه أن المشاجره كانت علي قطعة ارض فضاء بالمنطقه تم تحرير محضر بالواقعه.

 


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