بدء المرحلة التمهيدية الأولى من انتخابات المجالس البلدية اليوم بسلطنة عمان

كتب مصطفى عنبر

تجرى سلطنة عمان اليوم الأحد، المرحلة التمهيدية الأولى من انتخابات المجالس البلدية، وفقا لقرار‏ وزارة الداخلية بإجراء التصويت 18 ديسمبر فى مراكز الانتخاب المعتمدة من اللجنة الرئيسية فى سفارات السلطنة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومكتب السلطنة التجارى فى إمارة دبى، للتيسير على الناخبين المتواجدين خارج السلطنة.

وسيتوجه الناخبون لاختيار أعضاء المجالس البلدية للسنوات الأربع القادمة، حيث سيتم انجاز الاستحقاق الانتخابى خلال فترة قياسية باستخدام أحدث آليات التكنولوجية العصرية والتصويت الإليكترونى، حيث نص قرار الداخلية العمانية على أن يكون موعد التصويت فى جميع محافظات السلطنة يوم الأحد المقبل 25 ديسمبر.

وقالت الداخلية العمانية إنه تم اتخاذ تيسيرات عديدة لجعل عملية الانتخاب والتصويت عملية سهلة، ولا تستغرق سوى دقائق محدودة، ومن أبرز الإجراءات التى تم اتخاذها فى هذا المجال منذ أشهر تيسير عملية التسجيل فى السجل الانتخابى للناخبين، وتفعيل بطاقة الهوية "الرقم المدنى" إلكترونيا، واستكمال الاستعدادات التقنية لعملية الانتخابات فى كل المحافظات والولايات، وتوفير فرق متابعة، وغرفة عمليات لمتابعة الانتخابات على مستوى محافظات وولايات السلطنة، والتوعية الإعلامية المتتابعة للناخبين، وتوفير أشخاص محددين للمساعدة فى اللجان لمن يحتاج المساعدة من المواطنين، وهى كلها إجراءات تتيح إتمام عملية انتخابات متميزة على كل المستويات، وهو ما يكتمل بالضرورة من خلال إقبال الناخبين على مراكز التصويت لممارسة حقهم فى اختيار أعضاء المجالس البلدية فى المحافظات للمشاركة فى صياغة وتوجيه برامج التنمية الوطنية على مختلف المستويات، وتشكل الانتخابات عنصرا حيويا فى هذا المجال اليوم وفى المستقبل.