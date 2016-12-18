حكاية 4 "كباتن" أهلاوية.. أبطال للنهاية

كتبت لبنى عبد الله

نجوم كثيرون لعبوا للنادى الأهلى، ولكن قليلون للغاية ممن وضعتهم جماهير القلعة الحمراء أساطير لا تنسى فى تاريخ هذا النادى العريق، بعد أن قدم البعض منهم دروسًا فى التضحية وإنكار الذات وعشق الفانلة الحمراء، وعلى رأسهم 4 كباتن أهلاوية لفرق القدم والسلة واليد والطائرة اجتمعوا على حب الأهلى وقيادة فرقه المختلفة لمنصات التتويج بتفانى وإخلاص وعشق للفانلة الحمراء ويرصدهم "اليوم السابع" فى التقرير التالى:

حسام غالى.. "الكابيتانو"

أن تبرهن على عشقك لفريقك حتى تعرض نفسك للإصابة لو لم لزم الأمر، وأن تبكى على الهواء عندما يتم تجريدك من شارة الكابتن قائلا: "الأهلى لا يقف على أحد" فى إشارة لإخلاصك للقلعة الحمراء هذا ما يفعله حسام غالى لاعب خط وسط فريق الكرة بالأهلى الذى يقود قطاع الكرة فى الفريق الأول بنجاح عظيم بشخصية قائد محنك يدفع ضريبة الانتماء والعشق للمارد الاحمر حتى عرفت قدماه الطريق لمنصات التتويج وحمل الكئوس مرارًا وتكرارًا.

طارق الغنام.. أسطورة السلة

نشأ وترعرع في أسرة رياضية “أهلاوية” عريقة، هو الأسطورة والعملاق طارق الغنام، والذي انتقل في عام 2013 راحلا عن ناديه إلى فريق الجزيرة، ولكنه عاد مجددًا لبيته الأهلى ليحصد بطولة دورى أبطال أفريقيا للسلة لأول مرة فى تاريخ القلعة الحمراء.

للغنام قصة عشق فريدة مع الأهلى، يصول ويجول ويبتعد ولكن حب القميص الأحمر لايفارق ضلوعه، توج الغنام ببطولات عديدة حتى صنع تاريخًا لن ينسى.

محمد إبراهيم.. عملاق اليد

فيما يمتلك الأهلى أحد أفضل اللاعبين فى مركز الدائرة، بفريق اليد وهو محمد إبراهيم الذى يمتلك الكثير من المهارات، قادته ليكون كابتن للقلعة الحمراء وأستطاع أن يقود ناديه لمنصة التتويج الافريقية بحصد لقب دورى الأبطال مع الأهلى والتأهل للأولمبياد مع الفراعنة ليقدم درسًا من التضحية والأخلاص وإنكار الذات ليكون قدوة لزملائه.

عبد اللطيف عثمان.. قائد الطائرة

وببراعة يحسد عليها يتألق عبد اللطيف عثمان كابتن فريق الأهلى لكرة الطائرة ليقود ناديه نحو حصد عدد من الانجازات والبطولات بفدائية وأخلاق عالية حجزت له موقعاً فريداً فى قلوب عشاق الفانلة الحمراء عبر سنوات التألق والإبداع .