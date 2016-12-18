"الإسكان": غداً بدء القرعة التكميلية لأراضى الإسكان الاجتماعى

كتب أحمد حسن

يبدأ غداً الإثنين، إجراء القرعة العلنية اليدوية للمرحلة التكميلية، لقطع أراضى الإسكان الاجتماعى، والتى تم التقدم لحجزها فى الفترة من 18/9/2016 وحتى 5/10/2016، ويستمر إجراء القرعة حتى الثلاثاء الموافق 27/12/2016.

وأوضح المهندس طارق السباعى، المشرف على قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أنه سيتم غدا الإثنين 19/12/2016، إجراء القرعة لعمارات مسلسل المناطق (1، 2، 3)، بحى النخيل بالمجاورات (1، 2، 3)، وسيتم بعد غد الثلاثاء 20/12/2016، إجراء القرعة لعمارات مسلسل منطقتى (4، 7)، بحى النخيل بالمجاورة 4، وحى الزيتون بالمجاورة 1، وسيتم يوم الأربعاء 21/12/2016، إجراء القرعة لعمارات مسلسل منطقتى (5، 8)، بحى النخيل بالمجاورة 5، وحى الزيتون بالمجاورة 2، وسيتم يوم الخميس 22/12/2016، إجراء القرعة لعمارات مسلسل منطقتى (6، 9)، بحى النخيل بالمجاورة 6، وحى الزيتون بالمجاورة 3، وسيتم يوم السبت 24/12/2016، إجراء القرعة لعمارات مسلسل منطقتى (10، 11)، بحى النخيل بالمجاورتين (4، 5)، بمدينة السادات، مشيراً إلى أنه سيتم إجراء القرعة باستاد المقاولون العرب.

وقال: سيتم يوم السبت 24/12/2016، إجراء القرعة لعمارات مسلسل منطقتى (1، 2)، بالتوسعات الجنوبية الشرقية، بمدينة أسيوط الجديدة، ولعمارات مسلسل المناطق (1، 2، 3، 4)، بمنطقة امتداد المدينة، بالمجاورات (27، 28، 29، 30، 31، 32، 33، 34)، بمدينة سوهاج الجديدة، ولعمارات مسلسل المناطق (1، 2، 3، 4، 5)، بمدينة طيبة الجديدة، ولعمارات مسلسل منطقتى (1، 2)، بالحى الثالث بامتداد المدينة، بمدينة قنا الجديدة، موضحاً أنه سيتم إجراء القرعة لهذه المدن، بمقر جهاز كل مدينة.

وأضاف المهندس طارق السباعى أنه سيتم يوم الأحد 25/12/2016، إجراء القرعة لعمارات مسلسل منطقتى (12، 13)، بحى الزيتون بالمجاورة 6، ومنطقة سكنية 33، بمدينة السادات، وسيتم يوم الإثنين 26/12/2016، إجراء القرعة لعمارات مسلسل منطقة 1، بالحى السادس بالمجاورة 3، من رقم 1 : رقم 675، ولعمارات مسلسل منطقة 2، بالحى السادس بالمجاورة 3، من رقم 676 : رقم 1328، بمدينة بدر، وسيتم يوم الثلاثاء 27/12/2016، إجراء القرعة لعمارات مسلسل منطقة 3، بالحى السادس بالمجاورتين (4، 5)، بمدينة بدر، ولعمارات مسلسل منطقتى (1، 2)، بالمجاورة 4 بالحى الثانى، وجنوب المدينة، بمدينة الصالحية الجديدة، مضيفاً أنه سيتم إجراء القرعة لهذه المدن باستاد المقاولون العرب.

وأكد أنه سيتم السماح للحاجزين فقط بموجب إيصال سداد مقدم الحجز (توقيع المتقدم شخصياً) بحضور القرعة العلنية، موضحاً أن التواجد سيكون ابتداء من الساعة العاشرة صباحاً لإجراء عملية تسجيل الحضور، والحاجزون الذين لن يتمكنوا من الحضور، ستقوم اللجنة المشكلة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومجلس الدولة، والرقابة الإدارية، بتطبيق نموذج بيانات العميل الخاصة به، ووضعها فى الصناديق الخاصة بإجراء القرعة، وسيتم غلق الأبواب فى الساعة الثانية عشرة ظهراً للبدء فى إجراءات القرعة العلنية، وبالنسبة للحاجزين الذين لم يوفقوا فى القرعة العلنية يتم رد مقدم الحجز السابق سداده اعتباراً من 8/1/2017 لدى فرع بنك التعمير والإسكان السابق سداد جدية الحجز به، أو يمكنهم فتح حساب مميز لإيداع مبلغ جدية الحجز السابق سداده مضافاً إليه العائد المقرر مع التمتع بمزايا عديدة، وسيتم إعلان نتيجة القرعة على موقعى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة www.newcities.gov.eg وبنك التعمير والإسكان www.hdb-egy.com، وكذلك كشوف القرعة بكل من جهاز المدينة المختص، وفرع البنك بالمدينة.

وأكد المهندس طارق السباعى، المشرف على قطاع الشئون التجارية والعقارية بالهيئة، أنه بالنسبة لمدينة العاشر من رمضان، سيتم إجراء قرعة أراضى الإسكان الاجتماعى لها خلال شهر يناير 2017، وسيتم الإعلان عنها لاحقا.

وأعلن المهندس محمد الألفى، العضو المنتدب للشئون الهندسية ببنك التعمير والإسكان، أنه تيسيراً على الحاجزين الذين لن يحالفهم التوفيق فى القرعة التى سيتم إجراؤها، والراغبين فى التقدم لحجز قطع أراضى الإسكان بالقرعات القادمة، التى سيتم الإعلان عنها تباعاً، يمكنهم فتح حساب خاص تحت مسمى "الحساب المميز لحجز أراضى الإسكان"، وذلك لإيداع مبلغ جدية الحجز السابق سداده، وبعد التوقيع على الإقرارات والنماذج المُعدة لذلك، بشرط ألا يقل رصيد الحساب عن مقدم الحجز السابق سداده، موضحاً أن العملاء الذين سيقومون بفتح هذا الحساب المميز، يمكنهم التمتع بالمميزات التالية: الحصول على عائد مميز على مبلغ جدية الحجز طبقا لمدة الإيداع، والحصول على كراسة الشروط والمواصفات بدون مقابل، كما يحق لهم التقدم بالحجز بذات المدينة السابق التقدم لها إذا كانت متاحة بالقرعات القادمة، كذلك يمكنهم التقدم للحجز بأى مدينة أخرى بالمدن المتاحة بالقرعات الجديدة، وطبقاً للشروط المُعلن عنها، والتقدم للحجز خلال ساعات العمل الرسمية للبنك، دون الحاجة لسحب وإعادة الإيداع لمبلغ جدية الحجز.