30 قتيلاً بهجوم انتحاري استهدف معسكرًا شرق عدن

قتل 30 جندياً وأصيب العشرات في هجوم انتحاري على معسكر الصولبان شرق عدن.

وقال مسؤول عسكري، إن انتحارياً فجر نفسه مستهدفاً جنوداً كانوا متجمعين لتقاضي راتبهم الشهري في قاعدة بشمال شرق عدن جنوب اليمن.

كما أوضح أن الانتحاري اندس بين حشد العسكريين في القاعدة في حي العريش قبل أن يفجر نفسه.

وسقط قرابة 35 قتيلاً وأصيب العشرات، في وقت سابق من الشهر الحالي، بتفجير عبوة ناسفة طالت معسكر الصولبان شمال شرق مدينة عدن جنوبي اليمن.

ونتج الانفجار، الذي تبناه تنظيم “داعش”، عن تفجير انتحاري نفذه مجهول دخل وسط تجمع لقوات الجيش أثناء استعدادهم لتسلم رواتبهم عند البوابة الرئيسية من المعسكر.