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عضو صحة البرلمان: "اشتريت محلول ملح بـ35 جنيه أمال الغلبان هيعمل إيه؟"

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عضو صحة البرلمان: "اشتريت محلول ملح بـ35 جنيه أمال الغلبان هيعمل إيه؟" عضو صحة البرلمان: "اشتريت محلول ملح بـ35 جنيه أمال الغلبان هيعمل إيه؟"

>كتب- مصطفى السيد

هاجم النائب خالد هلالى عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، المسئولين بوزارة الصحة عن معاناة المرضى بسبب ارتفاع الدواء، واختفائه، وتردى الخدمة الطبية فى المستشفيات.

 

وقال عضو لجنة الشئون الصحية فى تصريحات لـ"اليوم السابع": اشتريت محلول ملح بـ35 جنيها ودخت على ما جبته.. أمال الغلبان هيعمل إيه"، وتابع أن المسئولين بوزارة الصحة قاعدين فى مكاتبهم وليس لديهم إحساس بالمريض ومعاناته فى شراء الدواء.

 

وأضاف هلالى أن وزارة الصحة تدار بطريقة غير علمية، وليس هناك مصارحة من المسئولين بالمشاكل الحقيقة التى تواجه المرضى، موضحا أن أزمة المحاليل الطبية واختفاء بعض الأدوية مستمرة، فضلا عن قوائم الانتظار فى المستشفيات.


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