مرور السويس: إلغاء إشارة "شل" الثلاثية لمنع التكدس بطريق صلاح نسيم

السويس - سيد نون

قامت الإدارة العامة لمرور السويس اليوم الأحد، بإلغاء عمل إشارة المرور الثلاثية بطريق صلاح نسيم الحيوى بالسويس من أجل تيسير حركة المرور حسب تأكيد قيادات مرور السويس.

وقام العميد محمد الدفراوى قائد مرور السويس والضباط بالمرور بالتواجد المكثف بطريق صلاح نسيم من أجل التأكد من سلامة الحركة المرورية.

وقال العميد محمد الدفراوى، إن العمل بالإشارة الثلاثية انتهى تماما ولن نعود له، وأن القادم من محور طريق ناصر بالسويس إلى صلاح سليم لن يقف فى إشارة مرور وسيكمل السير بطريق صلاح نسيم وإذا أراد العودة سوف يقوم بالعودة عن طريق اليوترن.

وأكد قائد المرور، أنة لا توجد مشكلة فى ميدان شل بسبب إلغاء الإشارة وكانت الشكوى من حدوث زحام بطريق صلاح نسيم صباحا.

يذكر، أن شارع صلاح نسيم هو أحد أهم الشوارع بالسويس ويضم الشارع جميع الشركات البترولية وهو المؤدى إلى الأدبية والعين السخنة.