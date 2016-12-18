الزمالك يتسلم الزى النهائى 2 يناير

كتب أحمد توفيق – عمرو جاب الله

يتسلم نادى الزمالك، الزى النهائى الذى سيخوض به المباريات، يوم 2 يناير، على أن يظهر به بشكل رسمى بعد انتهاء فترة توقف الدورى التى ستبدأ فى نهاية الشهر الجارى لارتباط المنتخب الوطنى بالمشاركة فى أمم أفريقيا 2017 بالجابون.

وأكد إسماعيل يوسف مدير الكرة بنادى الزمالك، أن الزى المؤقت الذى ارتداه الفريق من الشركة الإسبانية حتى يكون كل الأطقم التى يرتديها الفريق تابعة للشركة الجديدة خاصة بعد وصول كل الملابس الجديدة باستثناء الزى النهائى الخاص بالمباريات والذى سيصل إلى القاهرة فى الثانى من شهر يناير المقبل.

أضاف تيجانا أن الملابس التى تسلمها النادى جيدة من حيث التصميم والخامات موضحًا أنه لأول مرة يرتدى نفس طاقم الجهاز الفنى لإعجابه بالزى الجديد وفى انتظار أن يكون القميص النهائى على نفس الجودة سواء فى التصميم أو الخامات.