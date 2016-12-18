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إحالة تاجر قتل نجار للمحاكمة الجنائية بسبب "حمامة"

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إحالة تاجر قتل نجار للمحاكمة الجنائية بسبب "حمامة" إحالة تاجر قتل نجار للمحاكمة الجنائية بسبب "حمامة"

>كتب سليم على

أحالت نيابة شمال الجيزة، برئاسة المستشار بدر مروان، مدير النيابة، تاجر قتل نجار بمنطقة إمبابة لاعتقاده بأنه سرق منه "حمامة"، إلى محكمة الجنايات.

 

وكشفت التحقيقات أن المتهم تاجر 38 سنة، يقطن فى منطقة إمبابة، ويهوى تربية أنواع مختلفة من الحمام أعلى سطح منزله، وقبل الواقعة فوجئ أثناء إطمئنانه على الحمام فوجئ باختفاء فرد حمام، وعلم من جيرانه أنها عند المجنى عليه 33 سنة، سرقها منه، فحمل سلاحه المرخص وتوجه للمشاجرة معه فى منزله.

 

وأضافت التحقيقات أنه نشبت مشاجرة بين المتهم والمجنى عليه، أطلق خلالها المتهم عدة عيارات نارية من سلاحه على المجنى عليه، فسقط قتيلا على الفور وتم ضبط المتهم، وأحيل للنيابة التى تولت التحقيق، وقررت مؤخرا تقديم المتهم للمحاكمة الجنائية لاتهامه بالقتل العمد. 

 

 


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مصر 365

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