الرئيس السيسي يقوم بزيارة رسمية إلى أوغندا اليوم

يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاحد بزيارة رسمية إلى جمهورية أوغندا لمدة يوم واحد.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن زيارة الرئيس إلى أوغندا تأتي تلبيةً للدعوة الموجهة لسيادته من الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، وتهدف الزيارة إلى التباحث مع الرئيس موسيفيني وكبار المسئولين الأوغنديين حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، وذلك في إطار انفتاح مصر على أشقائها الأفارقة وحرصها على تدعيم التعاون والتنسيق معهم في جميع المجالات، كما ستتطرق المباحثات إلى عدد من القضايا الأفريقية ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس سيعقد جلسة مباحثات مع الرئيس موسيفيني بالقصر الجمهوري في عنتيبي، وذلك بحضور الوفد المرافق لسيادته وكبار المسئولين الأوغنديين. ومن المنتظر أن تتناول المباحثات مناقشة سبل الارتقاء بالتعاون الثنائي في القطاعات المختلفة، ولاسيما على الأصعدة الاقتصادية والتجارية، والتباحث حول الإمكانات المتاحة لزيادة التبادل التجاري بين البلدين. كما ستتناول المباحثات سبل إقامة مزيد من المشروعات المشتركة في أوغندا أخذاً في الاعتبار عمل العديد من الشركات المصرية بالسوق الأوغندية في مختلف القطاعات.

وذكر السفير علاء يوسف أنه من المنتظر أن تتطرق المباحثات كذلك إلى عدد من القضايا الافريقية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في ضوء ما تقوم به أوغندا والرئيس موسيفيني من جهود ملموسة لتعزيز السلم والأمن في منطقتي حوض النيل والقرن الأفريقي والقارة الأفريقية بشكل عام، حيث سيتباحث الرئيسان حول سبل تعزيز الأمن والاستقرار بالقارة الافريقية والتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة بعدد من دولها، بالإضافة إلى سبل تكثيف التنسيق والتشاور بين البلدين حول تلك القضايا في إطار المحافل والمنظمات الدولية. ومن المقرر أن يعقد السيد الرئيس والرئيس موسيفيني مؤتمراً صحفياً مشتركاً عقب انتهاء المباحثات.