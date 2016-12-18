بسبب خطأ لغوي.. مواقع التواصل الاجتماعي تسخر من تغريدة «ترامب»

أنهالت التعليقات الساخرة على تويتر، اثر بث الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، تغريدة تضمنت خطأ لغويًا اراد عبرها التنديد بمصادرة بكين مسبارًا أميركيًا في بحر الصين.

وكتب ترامب “الصين تسرق مسبارا للبحرية الاميركية في المياه الدولية وتأخذه الى الصين في تصرف غير مرؤوس”، بدلا من “غير مسبوق”.

وعلى الفور راجت عبارة “غير مرؤوس” على تويتر في الولايات المتحدة مع سيل من التعليقات الساخرة من ترامب.

وكتبت مؤلفة “هاري بوتر” البريطانية جي كي رولنغ “خطأ ترامب اللغوي – فعال بطريقة غير مرؤوسة”.

وكتب آخر “عزيزي العالم، معظم الاميركيين يرغبون حقا في أن يكونوا غير مرؤوسين”.

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، فقد صحح “ترامب”، التغريدة بعد نحو ساعة، في حين انبرى انصاره للدفاع عنه في وجه منتقديه داعين الى الاهتمام بما اعلنته وزارة الدفاع الاميركية ان سفينة صينية توقفت مساء الخميس على بعد 500 متر من سفينة اميركية وانتزعت مسبارا من اثنين لجمع المعلومات المتعلقة بحرارة المياه وملوحتها ونقائها.

وطلب البنتاغون من الصين اعادة المسبار فورا. وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان السبت ان “الصين والولايات المتحدة تستخدمان القنوات العسكرية لادارة هذه المسالة بالطريقة الملائمة”.

وبعيد ساعات تغريدته الأولى، كتب ترامب على تويتر “يجب أن نقول للصين أننا لا نريد الطائرات من دون طيار التي سرقوها. فليحتفظوا بها”.

اثار ترامب في الاسابيع الاخيرة حفيظة بكين بعدما هدد بالتخلي عن سياسة “الصين الواحدة” التي تمنع الدول من اقامة علاقات مع تايوان واتهم الصين بالتلاعب بالعملة وهدد بفرض رسوم على البضائع الصينية.