مصرع 13 شخصًا فى تحطم طائرة تابعة لسلاح الجو الإندونيسى فى بابوا

قال مسئول بوكالة للبحث والإنقاذ، اليوم الأحد، إن طائرة شحن تابعة لسلاح الجو الإندونيسى اصطدمت بأحد الجبال مما أسفر عن مقتل 13 شخصا، كانوا على متنها خلال تدريبات فى منطقة بابوا النائية.

ووفقا لوكالة أنباء رويترز، قال إيفان أحمد رزقى تيتوس مدير العمليات بوكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية إن الطائرة وهى من طراز هيركيوليز سى 130 أقلعت من مدينة تيميكا قبل أن تتحطم قرب وجهتها فى وامينا فى حوالى الساعة 6:15 صباحا بالتوقيت المحلى.

وأضاف، أنه تم التوصل إلى موقع التحطم على جبل ليزووا وأن جثث الضحايا ستنقل إلى وامينا، ويستخدم النقل الجوى عادة فى المناطق النائية والجبلية فى بابوا الواقعة بأقصى شرق إندونيسيا نظرا لصعوبة السفر البرى.

وسجل إندونيسيا فى السلامة الجوية ضعيف وتعهد الرئيس الإندونيسى جوكو ويدودو بعمل مراجعة للأسطول المتقادم لسلاح الجو فى البلاد العام الماضى بعدما تحطمت طائرة نقل عسكرية مما أسفر عن مقتل ما يزيد على 100 شخص.