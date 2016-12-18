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الطقس المتوقع على الإمارات خلال الخمسة أيام القادمة

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الطقس المتوقع على الإمارات خلال الخمسة أيام القادمة الطقس المتوقع على الإمارات خلال الخمسة أيام القادمة

 حث المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل السائقين على توخي الحذر وخفض السرعة وترك مسافة كافية بين المركبات بسبب نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة إضافة إلى تشكل بعض الضباب خاصة على بعض المناطق المكشوفة .

وأشار المركز في - بيان اليوم – إلى أن الطقس المتوقع على الدولة اليوم والأيام القادمة سيكون غائما جزئيا بشكل عام والرياح شمالية غربية نشطة السرعة وتكون قوية أحيانا على البحر مثيرة للغبار والأتربة خاصة على المناطق المكشوفة والبحر مضطرب إلى شديد الإضطراب أحيانا في الخليج العربي ومضطرب في بحر عمان مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على المناطق الداخلية والجنوبية الشرقية.

 أما يومي الأربعاء والخميس .. ستستمر الرياح الشمالية الغربية النشطة بالتأثير على الدولة والبحر مضطرب في الخليج العربي ومتوسط إلى مضطرب أحيانا في بحر عمان وهناك فرصة تشكل الضباب على المناطق الداخلية.

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