بالفيديو والصور: حفل زفاف "سري للغاية" الآن لداليا البحيري وعريسها "المجهول"

في أجواء سرية للغاية، بدأت الفنانة داليا البحيري منذ قليل حفل زفافها الثالث على رجل أعمال تكتمت على اسمه حتى اللحظة، وبحضور عدد قليل من العائلتين والأصدقاء المشتركين بفندق الماريوت بالزمالك، ولم تسمح داليا إلا بتسريب مقطع قصير لقصة شعرها وفستان زفافها عبر الحساب الشخصي لمصفف الشعر أسامة درويش.

داليا ارتدت فستاناً للزفاف من إهداء المصمم المصري هاني البحيري من مجموعته الأخيرة لأزياء شتاء وخريف 2017 ، ولم يظهر برفقتها العريس ولا ابنتها الوحيدة قسمت، التي ستذهب من اليوم لجدتها ناهد فريد شوقي لحين انتهاء شهر العسل.

مصادر مقربة من داليا أكدت أن العريس رجل أعمال شاب تعرف عليها منذ فترة، وحصل على موافقة ابنتها الصغيرة قسمت، وأن داليا ترغب في إبقائه خارج دائرة الأضواء حرصاً على استقرار حياتها العائلية