"Arab Idol": كميليا ورد تدخل "تراند الجزائر" و تنهمر بالبكاء في الكواليس

"#كاميليا_فخورين_بك" تحت هذا الهاشتاغ تصدرت المشتركة الجزائرية كميليا ورد "تراند الجزائر" على "تويتر" بعد أدائها أغنية "وعيوني سهارة" خلال عرض الحلقة المباشرة الثانية من برنامج "Arab Idol" حيث تلقت نقداً لاذعاً من أعضاء لجنة التحكيم، إذ إعتبرت أحلام أنها لم تفهم مخارج حروفها، وإتفقت مع نانسي عجرم ووائل كفوري أن لديها ثقة كبيرة بنفسها ما جعلها تضيع في الأداء على المسرح. كما تضايق البعض من كلام وائل الذي نصحهها بعدم تغيير اسمها حيث كميليا تدعى "كوثر خواتمية" وهي وجه معروف في الجزائر، كما أنها تقدّم برنامجا بعنوان "حكاية أغنية" على قناة "برايم"، ولديها شعبية كبيرة في بلدها الأم.

محبو كاميليا دافعوا عنها بكل قوة وشنوا هجوماً كبيراً عبر مواقع التواصل الإجتماعي على أعضاء اللجنة وعلى محطة "ام بي سي" معتبرين أن هناك مؤامرة تحاك لاستبعادها من البرنامج كما حصل مع مواطنتها سهيلة بن لشهب في برنامج "ستار أكاديمي".

وعلمت "سيدتي نت" أن كاميليا تأثرت بكلام اللجنة وانهمرت بالبكاء ولكنها راضية عما قدمته، ومن المؤكد أن الشعبية التي تمتلكها ستبقيها لمراحل متقدمة من البرنامج حيث بدأ محبيها بالتصويت لها بعد انتهاء فقرتها وتوعدوا بأنها لن تغادر وبأنه لازال أمامها الكثير لتقدمه. فهل سينجحوا ببقاء كاميليا وفي حال غادرت ماذا سيكون موقفها من اللجنة والبرنامج؟

وبالعودة إلى الحلقة الثانية المباشرة، فلا بدّ من الإشادة بأصوات البعض التي كانت بارزة وواضحة لاسيما المحجبة إسراء جمال وحسين محمد من مصر وأمير دندن من فلسطين.

حماسة كبيرة لتامر ضاهر وللفلسطينين

الجو في الستوديو لم يكن عادياً، بل كان هناك مشجعين كثر للبناني تامر ضاهر الذينهتفوا باسمه وصفقوا لأدائه. كذلك المشتركين الفلسطينيين لديهم حصة الأسد هذا العام في البرنامج وجمهور كبير في الستوديو أيضاً يأتي من مختلف المناطق اللبنانية لتشجيعهم.

لم يحصل أي شيء نافر في الحلقة غير الذي حصل مع المشتركة الجزائرية كاميليا ورد رغم انتقاد رواد مواقع التواصل الإجتماعي لأحلام لتحيزها وقولها على العلن بأنها ستصوت لهذا المشترك دون سواه ما نفته أحلام خلال تصريح لها في الكواليس إلى أن اللجنة لا تميز بين أحد وهدفها إيصال الأصوات التي تستحق أن تنافس على اللقب فقط.

البعض راى أن وائل لم يكن مرتاحاً في هذه الحلقة ووائل لا يهدا في مكانه خلال الفواصل الإعلانية ويذهب إلى الكواليس عند كل فاصل ومن ثم يسعود مع عودة البرنامج على الهواء. أما نانسي وأحلام فتنشغلان بالتقاط صور كاملة لإطلالتهما لمشاركتها عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

يبقى أن نشير أن "حلقتي يوم الجمعة والسبت سيتم تسجيلهما يوم الإثنين والثلاثاء لحسم نتيجة التصويت ومعرفة من هم المشتركين الذين سيتأهلون إلى المرحلة المقبلة، على ان يعود البث المباشر للحلقات كالمعتاد بعد رأس السنة الجديدة.

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