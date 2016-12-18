جمارك المطار تحبط محاولة تهريب ٢٥٠ عبوة مكمل غذائى

كتب أحمد حمادة

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولى، اليوم الأحد، من إحباط محاولة راكبة تهريب ٢٥٠ علبة أدوية ومكملات غذائية غالية الثمن داخل حقائبها قادمة من الإمارات.

وأفاد مصدر جمركى بمطار القاهرة، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب طائرة العربية القادمة من الشارقة فى صالة رقم 3 وصول تمكن ماجد موسى ونورا عبد الحميد وأحمد إبراهيم مأمور الجمرك، من ضبط محاولة راكبة من إحدى الدول العربية عند شروعها فى الخروج من لجنة الجمرك وبحوزتها 215 عبوة أدوية ومكملات غذائية، منشأ الولايات المتحدة الأمريكية، ذات أثمان غالية بكل عبوة كبسولات تتراوح ما بين 80 و180 واحدة مخبأة بين طيات ملابسها وبعد إقرارها أنها لا تحمل سوى متعلقاتها الشخصية.

وأمر حسن السيد مدير الإدارة الأولى بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركى ضد الراكبة بعد العرض على سامى عبد الرحمن رئيس إلادارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولى.