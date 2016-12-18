بناءً على توجيهات الرئيس.. كنائس مصر تحت السيطرة الأمنية قبل أعياد الأقباط

كتب محمود عبد الراضى

تستعد الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لتأمين الكنائس ودور العبادة خلال أعياد الأقباط، فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتكثيف التواجد الأمنى بالمتنزهات والأماكن العامة، فضلاً عن المناطق المحيطة بالمنشآت الحيوية فى جميع أنحاء الجمهورية، وتحلى جميع الأجهزة الأمنية وأفرادها بأعلى درجات الاستعداد والحذر واليقظة، مؤكداً أهمية تكاتف الجميع، مسئولين ومواطنين، من أجل الحفاظ على أمن وسلامة البلاد وإحباط مساعى قوى الإرهاب لزعزعة استقرار الوطن.

وتضع الأجهزة الأمنية خططًا أمنية وبدائلها لتأمين جميع الكنائس المصرية البالغ عددها نحو 2626 كنيسة فى مصر، بينها 1326 كنيسة أرثوذكسية و1100 بروتستانتية و200 كاثوليكية.