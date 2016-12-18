رئيس الوزراء العراقى: معارك الموصل مستمرة ضد تنظيم "داعش"

بغداد أ ش أ

أكد القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، أن المعارك ضد تنظيم "داعش" الإرهابى مستمرة فى الموصل مركز محافظة نينوى، وتسير بوتيرة جيدة، وجميع القوات تشارك فى المعارك وبينها تفاهم ممتاز.

وقال العبادي- خلال كلمة فى الاجتماع مع سفراء العراق بالعالم السبت - "المعركة نظيفة والشكاوى بشأنها قليلة جدا"، لافتا إلى أنه لم يتسلم أية شكوى بتجاوز يخص قوات "الحشد الشعبي" فى معركة الموصل.

وأضاف: "القوات المسلحة العراقية مرحب بها حاليا فى جميع المدن العراقية، وهناك من يحاول تشويه العلاقة ما بين القوات والمواطنين"، مشيرا إلى أن إعادة الاستقرار والنازحين للمناطق المحررة مهمة كبيرة يعملون على إنجازها.

ولفت إلى أن سياسة العراق الخارجية واضحة وتؤكد على عدم التدخل بالشؤون الداخلية للآخرين وتعزيز العلاقات مع كافة الدول على أساس الاحترام المتبادل والحفاظ على السيادة العراقية، وقال "إن السفارات العراقية بالخارج بيوت لمواطنينا فى الدول ولا يجوز للسفير أو الموظف بها أن يعكس انتماءه وسلوكه السياسى أو المذهبى فيها لأنه يمثل الدولة العراقية".

ودعا السفراء إلى إيصال صوت العراق إلى الدول التى يعملون بها، وعكس الصورة الإيجابية للعراق من خلال عرض مظاهر الحياة النشطة فى مدن العراق والجوانب الاقتصادية والمالية والتجارية والاجتماعية، ومحو الصورة الذهنية فى الخارج عن العراق المتمثلة بالقتل والتفجيرات وغيرها.

وفى سياق متصل، ترأس وزير الخارجية إبراهيم الجعفرى جلسة مناقشة أوراق ورش العمل بمؤتمر السفراء، والتى تضمنت عددا من المقترحات والخطط المستقبلية لتطوير العمل الدبلوماسى والقنصلي.

وقال الجعفرى إن العراق يسعى إلى إقامة أفضل العلاقات مع دول العالم خاصة الدول العربية والجوار، فى ظل مبدأ سياسة حسن الجوار وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية، إضافة إلى عدم تبنى سياسة المحاور.