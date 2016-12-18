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الزمالك يعرض على مايوكا "الخروج الآمن"

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الزمالك يعرض على مايوكا "الخروج الآمن" الزمالك يعرض على مايوكا "الخروج الآمن"

>كتب أحمد توفيق – عمرو جاب الله

عرض مجلس إدارة نادى الزمالك، على الزامبى إيمانويل مايوكا مهاجم الفريق، الرحيل المجانى فى شهر يناير المقبل على أن يتقاضى كل مستحقاته عن الفترة الجارية حتى شهر يناير حتى يكون رحيله بالتراضى وعليه يحدد وجهته بنفسه دون أى تدخل من إدارة قلعة ميت عقبة حيث سيكون بمثابة خروج آمن بالتراضى بين الطرفين.

 

فى حالة رفض الزامبى مايوكا لعرض رحيله بشكل مجانى سيضطر الزمالك إلى سداد راتب 6 أشهر المتبقية من الموسم الحالى له على دفعات حيث سيتم الاتفاق عليها كحل أخير خاصة أن النادى يبحث عن مهاجم أفريقى لتدعيم صفوفه.

 

من المقرر أن يحسم مجلس الزمالك، أمر رحيل مايوكا بشكل نهائى خلال الفترة الجارية حيث يترقب المجلس قرار الجهاز الفنى للفريق بقيادة محمد حلمى، بعد إعطاء الأخير للاعب فرص للظهور فى المباريات للحكم على مستواه بشكل نهائى قبل الاستغناء عن خدماته خاصة أن بداياته مع الفريق كانت مبشرة قبل أن يتراجع ويزيد وزنه بشكل كبير ما أدى إلى قرار الإدارة بالإطاحة به.

 

وحرص مجلس الزمالك، على وضع كل السيناريوهات لرحيل الزامبى مايوكا مبكرًا خاصة أن النادى مقبل على إرسال قائمته الأفريقية قبل نهاية شهر ديسمبر الجارى والتى ستشارك فى النسخة القادمة من دورى أبطال أفريقيا وسيعقد الثنائى هانى زادة وأحمد مرتضى منصور عضوى مجلس الإدارة جلسة مع وكيل أعمال اللاعب للتفاوض حول رحيله من ميت عقبة.

 


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