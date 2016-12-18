اليوم.. دجلة يسعى لنسيان جراح طنطا أمام الداخلية

أسماء عمر

يستضيف اليوم فريق الداخلية نظيره فريق وادى دجلة فى تمام الثانية والنصف على استاد كلية الشرطة ضمن منافسات الجولة الـ16 بمسابقة الدورى العام.

ويحتل الداخلية المركز الـ15 برصيد 11 نقطة بعد أن حقق تعادلا مثيرًا أمام ذئاب الجبل فى مباراته الأخيرة بنتيجة 2/2 فى المباراة التى جرت بينهما باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن فعاليات الأسبوع الخامس عشر للدورى حيث تقدم عبد الرحمن خالد وإسلام فؤاد للمقاولون فى الدقيقتين الأولى والخامسة، وتعادل إسلام عبد النعيم ومصطفى محمد للداخلية فى الدقيقتين 75 و87 من عمر المباراة، ويسعى الداخلية لتحسين مركزه فى جدول الدورى بحصد النقاط الثلاث أمام وادى دجلة.

بينما يدخل وادى دجلة المباراة بعد هزيمته بثنائية نظيفة أمام أحفاد السيد البدوى توقف بها رصيد الفريق عند النقطة 17 يحتل بها المركز 11 بجدول المسابقة ويأمل دجلة بقيادة مدربه أحمد حسام ميدو فى استعادة التوازن مرة أخرى وتخطى عقبة الداخلية.

وكان "ميدو"، المدير الفنى لوادى دجلة، قد أكد أن فريقه يواجه سوء حظ كبير جدًا خلال الفترة الحالية، وبالتحديد منذ مواجهة الإسماعيلى ثم المقاولون العرب، وفى الأخير فريق طنطا.