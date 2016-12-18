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ضبط محل بداخله مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بالجيزة

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ضبط محل بداخله مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بالجيزة ضبط محل بداخله مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بالجيزة

>كتب عبد الرحمن سيد

تمكنت الإدارة العامة لشرطة والتجارة الداخلية بالجيزة من ضبط محل غير مرخص، يبيع مستحضرات تجميل مجهولة المصدر فى الوراق، وحرر محضر بالواقعة.

كانت معلومات وردت لشرطة التموين، مفادها قيام صاحب محل غير مرخص، بحيازة وتجهيز كميات كبيرة من المستحضرات التجميل "مستحضرات تجميل وعطور " والخالية من أى مستندات تفيد مشروعية حيازتها، ومقلدة لماركات شهيرة مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وبعد اتخاذ كل الإجراءات القانونية داهمت مجموعة عمل من ضباط الإدارة المحل المتحرى عنه، وتمكنت من ضبط صاحب المحل وبحوزته 728 عبوة مستحضرات تجميل مغشوشة، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.


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مصر 365

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