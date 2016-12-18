5 معلومات عن مباراة الأهلي والمصري اليوم الأحد 18 / 12 / 2016 ‎

كتب فتحى الشافعى

يلتقى فى الثامنة من مساء اليوم، الأحد، على ملعب برج العرب يلتقى الأهلى مع المصرى فى الجولة الـ16 للمسابقة، ويلقى "اليوم السابع" فى السطور التالية أبرز 5 معلومات عن مباراة الأهلى والمصرى فى السطور التالية:

1_الأهلى يتربع على القمة والمصرى ثالثاً

يتربّع الأهلى على قمة المسابقة برصيد 39 نقطة أما المصرى فيأتى فى المركز الثالث برصيد 31 نقطة.

2_ الأهلى بلا هزائم والمصرى يخسر 4 مرات

قبل لقاء الليلة لم يخسر الأهلى أى مباراة هذا الموسم حيث قد تعادل فى 3 لقاءات، فيما تعرض المصرى لأربعة هزائم وحقق تعادلاً واحداً.

2_"غزارة هجومية" والأحمر يتفوق دفاعاً

يتساوى الأهلى مع المصرى فى القوة الهجومية حيث سجل كل فريق 25 هدفاً لكن الدفاع الأهلاوى هو الأفضل حيث لم تهتز شباكه سو 3 مرات فيما تلقت شباك المصرى 14 هدفًا.

3_جهاد جريشة حكمًا للمباراة

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة رضا البلتاجى، تعيين جهاد جريشة حكمًا لمباراة الأهلى والمصرى.

4_العميد يتألق أمام الأهلي

لعب العميد حسام حسن 14 مباراة أمام الأهلى كمدير فنى لأكثر من نادٍ، بواقع 14 مباراة 12 فى الدورى ومباراة واحدة فى كـأس مصر ومباراة واحدة فى السوبر فاز العميد فى 4 وخسر مثلهم وتعادل فى 6 مباريات.