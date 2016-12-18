"شباب البرلمان": عرض مشروع قانون الرياضة خلال أيام لحسم عودة الجماهير

كتب - هشام عبد الجليل

قال رضوان الزياتى، وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، إن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قانون "الرياضة" نهائيًا، ولم يتبق سوى تحديد موعد لأخذ للتصويت النهائى عليه وإحالته لهيئة مكتب المجلس، تمهيدًا لعرضه على البرلمان فى الجلسة العامة، متوقعًا ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف الزياتى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم تحديد عقد اجتماع مشترك بين لجنتى الشباب والرياضة والشئون الدستورية والتشريعية، وذلك من أجل التصويت النهائى على مشروع القانون وأخذ الرأى النهائى، ومن المتوقع أن يكون فى القريب العاجل نظرًا لأهمية القانون للرياضة بشكل عام.

وأوضح وكيل لجنة الشباب والرياضة، أن مشروع القانون سينظم عودة الجماهير وسيقضى على ظاهرة شغب الملاعب مرة أخرى، وذلك من خلال عدد من التشريعات التى تنظم آلية إنشاء روابط رياضية ومعاقبة كل من يسب أو يقوم بأفعال تخريبية وحيازة شماريخ، ومن هذه المواد 107 والتى تنص على أن: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا أو حض على الكراهية أو التميز العنصرى بأية وسيلة من وسائل الجهر والعلانية أثناء أو بمناسبة النشاط الرياضى، وتضاعف العقوبة إذا وقعت الأفعال السابقة على إحدى الجهات أو الهيئات المشاركة فى تأمين النشاط الرياضى أو أحد العاملين بها".

وتابع، شمل مشروع القانون عقوبة اقتحام الأندية والمقرات التى تمارس فيها الأنشطة الرياضية فى المادة 108، والتى تتضمن أن "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان النشاط الرياضى دون أن يكون له الحق فى ذلك وتضاعف العقوبة إذا استكمل العنف أو التهديد، تضاعف العقوبة إذا وقعت الأفعال السابقة على إحدى الجهات أو الهيئات المشاركة فى تأمين النشاط الرياضى أو أحد العاملين بها".

واستطرد "الزياتى"، كما جاء فى مشروع القانون أيضا مادة صريحة لمعاقبة كل شخص بحوزته شماريخ وألعاب النارية، وذلك فى المادة 109 والتى تنص على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من حاول دخول إلى مكان النشاط الرياضى أو أى هيئة أو منشأة رياضية أو فى غير نشاط رياضى وهو فى الحالات الآتية، حائز أو محرز أو متعاطيًا مسكرًا، أو حائزًا لألعاب نارية أو شماريخ".

ونوه إلى أن مشروع القانون نظم عملية إنشاء روابط رياضية فى المادة 113 من مشروع القانون، والتى تنص على "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه كل من أنشأ أو نظم روابط رياضية بالمخالفة للنظم الأساسية للهيئات الرياضية وفقًا لأحكام هذا القانون".