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استدعاء من البرلمان لوزير التربية والتعليم بسبب أزمة "الكتاب المدرسى"

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استدعاء من البرلمان لوزير التربية والتعليم بسبب أزمة "الكتاب المدرسى" استدعاء من البرلمان لوزير التربية والتعليم بسبب أزمة "الكتاب المدرسى"

>كتب ـ هشام عبد الجليل

أكدت ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن تأخير تسلم الكتب المدرسية الخاصة بالفصل الدراسى الأول فى بعض المراحل التعليمية المختلفة أمر خطير، وسينتج عنه زيادة انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية، والإقبال على الكتب الخارجية التى أصبحت باهظة الثمن.

 

وطالبت نصر، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، بمحاسبة المسئول عن هذا الأمر، خاصة أن الفصل الدراسى الأول لم يتبق به سوى أيام قليلة وهناك تلاميذ فى عدد من المحافظات لم يتسلموا الكتاب المدرسى حتى هذه اللحظة، وهذا الأمر يعد جريمة متكاملة الأركان تستوجب العقاب وتقديم المسئول عنها للمحاكمة أيًا كان منصبه.

 

وأوضحت عضو لجنة التعليم بالبرلمان، أن اللجنة ستستدعى الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، خلال ساعات، إلى البرلمان من أجل مناقشة خطة عمل الوزارة فى طباعة الكتب المدرسية الخاصة بالفصل الدراسى الثانى فى ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة ولمعرفة المتسبب الحقيقى فى عدم الانتهاء من مراحل تسليم الكتاب المدرسى الخاص بالفصل الدراسى الأول للتلاميذ حتى الآن.

 

ورفضت "نصر" مقترح بعض المسئولين بوزارة التربية والتعليم حول طباعة مناهج الفصل الدراسى الثانى على "سيديهات" بدلاً من الكتاب المدرسى، قائلة: لابد من آلية لتنفيذ هذا المقترح ولابد أن يتم التمهيد له خاصة أن الكثير من التلاميذ والطلبة لا يمتلكوا جهاز كمبيوتر فى المنزل، مستبعدة أن يتم التطرق إليها فى العام الدراسى الحالى.


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