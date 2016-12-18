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بالصور.. قوات أمن سوهاج تحبط محاولة تهريب 15 طن سكر تموينى

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بالصور.. قوات أمن سوهاج تحبط محاولة تهريب 15 طن سكر تموينى بالصور.. قوات أمن سوهاج تحبط محاولة تهريب 15 طن سكر تموينى

>كتب إسلام جمال

تمكنت قوات أمن سوهاج من ضبط سيارتين نقل محملتين بـ 15 طن سكر، بمركز أولاد نصير، حيث تمكن النقيب مصطفى سيف رئيس الكمين المتحرك بدائرة مركز شرطة سوهاج، من ملاحقة السيارتين فى أثناء مرورهما من أمام نقطة تمركز الكمين.

 

وبعد مطاردة السيارتين، تم سؤال السائقين عن نوع الكميات المحملة بسيارتهما، واعترفا بأنها كمية من سكر المهرب، ولم يتم العثور على فواتير لهذه الكمية بحوزة السائقين.

 

وعلى الفور تحفظ الرائد مصطفى الهلالى، بإدارة تأمين الطرق بسوهاج، على المتهمين والسيارات المحملة بالسكر، وتم تحرير محضر 57 و 58 أحوال سوهاج، بتاريخ 17/12/2015، وتم عرض المتهمين على النيابة التى قررت حبسهم على ذمة تحريات مباحث تموين سوهاج.

 

 

 

 


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