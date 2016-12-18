ضاحي خلفان يحض الموظفين على الولاء والتعاون

نظمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي ندوة «التوعية الأمنية» بعنوان «أخلاقيات وسلوك الموظف» لموظفي إقامة دبي، وألقاها معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي مبيناً معاليه أهمية الولاء والتعاون والتسامح.

محاور

وتناول معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، خلال الندوة، العديد من المحاور التي تضمنت أخلاقيات الموظف الحكومي وسلوكه في المؤسسات الحكومية، والصفات التي يجب أن يكون عليها كل موظف حكومي، من ولاء وظيفي وإنتاجية في العمل، والمحافظة على سمعة المؤسسة، وعدم التذمر الوظيفي، وضبط هوى النفس، والتعاون والتسامح والتراحم والإيمان بالرقابة الداخلية، وغيرها الكثير من الأخلاقيات التي يجب على الموظف العمل بها.

وحض معاليه موظفي إقامة دبي على ضرورة التحلي بهذه الأخلاقيات في الإدارة، مشيراً إلى أن الالتزام بهذه الأخلاقيات واحترام النظام لهما بالغ الأثر، ليس على الموظف فحسب، بما يكسبه من احترام وتقدير المحيطين به من رؤساء ومرؤوسين وزملاء وجمهور المتعاملين معه، بل يمتد هذا الأثر إلى الجهة التي يعمل بها من خلال الارتقاء بأدائها وتميزها وتأهيلها للمنافسة في منظومة الحكومة.

وتحدث معاليه عن محور التضحية تجاه هذا الوطن المعطاء، مؤكداً أهمية المحافظة على سمعة الدولة، وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، وتحدث معاليه عن الولاء الوظيفي، واختصره في الوفاء والإخلاص.

كما تطرق معالي الفريق ضاحي خلفان إلى محور النزاهة في العمل، وتأدية العمل بحسن نية، والتجرد من سوء القصد والإهمال، أو مخالفة القانون، أو الضرر بالمصلحة العامة لتحقيق مصلحة خاصة له أو للغير، والإخلاص في العمل ببذل الجهد والتضحية بالرغبات والمصالح، من أجل العمل والحفاظ على سمعة المؤسسة بالتركيز على الإيجابيات، وعدم تشويه سمعة المؤسسة بقوله: «عزز مكانة مؤسستك كموظف، فأنت تعزز سمعة الدولة»، منوهاً بضرورة الاهتمام بالمظهر الخارجي للموظف، بأن يكون ملائماً للعمل، وعلى الموظف أخلاقياً أن يهتم بمظهره، وأن يلتزم بلوائح مؤسسته فيما يتعلق بالمظهر، كما دعا الموظفين إلى ضرورة ضبط هوى النفس، وركز على أهمية عدم التذمر من الوظيفة أمام المتعاملين الآخرين حتى لا ينعكس سلباً على المؤسسة.

حضور

حضر الندوة اللواء محمد أحمد المري، المدير العام لإقامة دبي، واللواء عبيد مهير بن سرور، نائب المدير العام لإقامة دبي، ومساعدي المدير ونوابه، وعدد من موظفي الإدارة بفندق الميدان في دبي.

وأكد اللواء محمد المري أن هذه المحاضرة تأتي من حرص إقامة دبي على نشر التوعية الأمنية والولاء الوظيفي، وترسيخ القيم الأخلاقية والسلوك الوظيفي بين موظفيها، وأن الاهتمام بالموظفين وتطوير قدراتهم وتمكينهم جاءت ترجمة لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، باعتبار ذلك أساساً للعمل الحكومي، مبيناً أن أخلاقيات الوظيفة تعتبر جزءاً أساسياً من سياسات الإدارة.

تراحم

قال معالي الفريق ضاحي خلفان، خلال حديثه عن التراحم والتعاطف مع الحالات الإنسانية: إن الحالات الإنسانية التي يجب أن يرحم فيها الناس علينا ألّا نتراجع فيها كمسؤولين، وعلينا أن نجعل هذا التراحم في قلوبنا وأخلاقياتنا وسلوكنا، قدوةً بوالدنا مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد الذي كان نموذجاً حقيقياً للتسامح.