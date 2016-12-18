خليفة بن طحنون: واحة الكرامة ترسّخ ذكرى الشهداء

زارت ماري ديفيز الرئيس التنفيذي للأولمبياد الخاص الدولي، موقع واحة الكرامة في أبوظبي، حيث اطلعت على نصب الشهيد، وجناح الشرف، واستمعت إلى شرح مفصل حولهما، وغيرها من مرافق واحة الكرامة.

وقال الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير مكتب شؤون أسر الشهداء بديوان ولي عهد أبوظبي، إن هذه الزيارة وغيرها من الزيارات التي يقوم بها ضيوف الدولة إلى واحة الكرامة، باعتبارها رمزاً من الرموز الوطنية والحضارية لدولة الإمارات، التي ترسخ ذكرى شهداء الوطن الأبرار، الذين قدموا أرواحهم دفاعاً عن وطنهم، وإعلاء لمكانته بين الدول والأمم، يعكس حرص الجميع على الاحتفاء بأبطال الوطن.

وأعربت ماري ديفيز عن فخرها بزيارة واحة الكرامة، بما يحمله هذا المكان من خصوصية مهمة على المستوى الوطني لدولة الإمارات.

عطاء

من جانبه، قال ماجد عبد الله العصيمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي: «نفخر ونعتز بزيارة معلم وطني، يعكس روح العطاء والإخلاص والانتماء للوطن الغالي، والدفاع عنه بالأرواح الغالية»، مشيراً إلى أن وجود منتخب الإمارات للأولمبياد الخاص «فرسان الإرادة»، يبعث فيهم الأمل، ويجدد لهم روح العمل المخلص لوطنهم في كافة المجالات، ويشحذ هممهم لبذل المزيد من العطاء، من أجل رفع اسم وطنهم عالياً خفاقاً في ميادين البطولات العالمية والقارية.

وضم الوفد، اللاعبين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وبشكل خاص أبطال الأولمبياد الأخيرة، حيث شمل الوفد حمدة الحوسني، ومريم الحوسني، ومروة عمر سالم، وسميرة البلوشي، وصالح المري، وإسماعيل الحوسني، وأحمد الجيلاتي، وعبد الرحمن الجيلاتي، ومحمد الجابري، وعبد الناصر عارف، إلى جانب عدد من اللاعبين الإماراتيين في نادي أبوظبي لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشار عبد الله الكمالي رئيس قطاع ذوي الإعاقة في مؤسسة زايد العليا، إلى أن زيارة الوفد لواحة الكرامة مع أبنائنا من ذوي الإعاقة، هي رسالة للعالم أن جميع شرائح المجتمع تعتز وتفتخر بما يقدمه أبناء دولة الإمارات من تضحيات.

مرافق

من جهة ثانية، قام وفد من وزارة الاقتصاد، بزيارة إلى واحة الكرامة في أبوظبي، اطلع خلالها على المرافق الأساسية التي تتضمنها الواحة.

كما اطلع الوفد الذي ضم يوسف عيسى الرفاعي الوكيل المساعد لشؤون الخدمات المساندة بوزارة الاقتصاد، وعدداً من المواطنين، على نصب الشهيد.

وقال يوسف عيسى الرفاعي، إن زيارة وزارة الاقتصاد لهذا الصرح الوطني الشامخ، تحمل في طياتها إيماناً عميقاً بالقيم النبيلة التي رسخها شهداء وأبطال الإمارات بتضحياتهم العظيمة، عندما قدموا أرواحهم الطاهرة فداء للوطن، وإعلاءً لمكانته بين الأمم، حتى صارت دولتنا الحبيبة رمزاً لتلك القيم السامية التي تتلاقى فيها معاني العزة والكرامة والشموخ.

وأضاف أن وزارة الاقتصاد تسعى من خلال برامجها ومبادراتها، إلى تعزيز قيم الوطنية والانتماء في نفوس منتسبيها، والتواصل مع الهيئات الوطنية الأخرى، والاطلاع عن قرب لجهودها ومكوناتها الوطنية، من خلال زيارة الصروح التي تجسد معاني الوطنية، مشيراً إلى أن التضحيات التي قدمها شهداؤنا الأبرار في سبيل عزة الإمارات والذود عن مكتسباتها ورفع مكانتها، كانت المظلة التي تفيأنا في ظلها بالأمن والأمان، وتمثل ركيزة أساسية لمسيرة الخير والعطاء.

معالم وطنية

وتضم واحة الكرامة، العديد من المعالم الوطنية والمرافق التي تخلد تضحيات شهداء الإمارات، بما فيها مركز الزوار، ونصب الشهيد، الذي يتكون من 31 لوحاً من ألواح الألمنيوم الضخمة، التي يستند كل منها على الآخر، كرمز للوحدة والتكاتف، إلى جانب جناح الشرف، الذي يوجد في منتصفه عمل فني، يتكون من ألواح زجاجية شفافة كبيرة، تمثل إمارات الدولة السبعة، ويحيط بها بركة يجري من خلالها الماء، بينما يحيط بكل لوح من الجانبين الأمامي والخلفي، نقش بقسم جنود القوات المسلحة.