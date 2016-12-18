حاكم عجمان يعيّن رئيس وأعضاء مجلس أمناء هيئة الأعمال الخيرية

أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان القرار الأميري رقم 18 لسنة 2016 بشأن تعيين رئيس وأعضاء مجلس أمناء هيئة الأعمال الخيرية في عجمان.

ويأتي هذا القرار بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 2 لسنة 1988 بشأن تأسيس هيئة الأعمال الخيرية بعجمان وحسب ما تم تعديله بالمرسوم الأميري رقم 7 لسنة 2002 وعلى القرار الأميري رقم 9 لسنة 2006 بشأن تعيين مجلس أمناء هيئة الأعمال الخيرية في عجمان ولأغراض تمكين الهيئة من تحقيق الأهداف المناطة بها وممارسة الاختصاصات المسندة اليها بكفاءة عالية وسلاسة وعلى أكمل وجه وبعد التشاور مع سمو ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي في الإمارة.

تشكيل

ونص القرار بعد التعريفات على تشكيل مجلس أمناء هيئة الأعمال الخيرية في عجمان برئاسة الشيخ محمد بن عبدالله بن سلطان النعيمي وعضوية كل من عبدالعزيز علي عبدالله الشامسي وسلطان خليفة بن حارب أبومهير وعبيد حمد الزعابي وعادل عبدالرحيم السعيدي وأحمد حسن الفورة وعائشة إبراهيم الريايسة.

وذكر القرار أن رئيس وأعضاء المجلس يستمرون في شغل مناصبهم لمدة أربع سنوات اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القرار الأميري ما لم يتم استبدالهم أو إعادة تعيينهم جزئياً أو كلياً بقرار أميري لاحق وعلى المجلس أن يقوم في أول اجتماع له باختيار أحد أعضاء المجلس ليكون نائباً للرئيس لينوب عنه ويقوم مقامه في حال غيابه وليمارس أي اختصاصات أخرى يفوضه بها المجلس من وقت لآخر كما يقوم المجلس بترشيح شخص مؤهل أكاديمياً ومن ذوي الخبرة والسمعة الطيبة في مجالات العمل الخيري ليكون مديراً تنفيذياً للهيئة يتم تعيينه في ذلك المنصب بقرار أميري يصدره ولي عهد الإمارة.

اختصاصات

وحدد القرار الأميري اختصاصات مجلس الأمناء والتي بموجبها يتولى المجلس ويقوم بتأدية المهام والاختصاصات المسندة اليه بموجب أحكام مرسوم الهيئة على أن يكون الرئيس هو المسؤول الأعلى على قمة الهرم الإداري والتنظيمي للهيئة والمسؤول الأول أمام حاكم الإمارة عن سير العمل فيها وعليه توقيع اللوائح الداخلية والقرارات والأوامر والتعليمات التنفيذية والإدارية التي يجيزها المجلس وفقاً لأحكام مرسوم الهيئة وذلك حسب ما قد تكون ضرورية لضمان قيام الهيئة بتصريف أعمالها اليومية وتأديتها لاختصاصاتها وتحقيقها لأهدافها الواردة في مرسوم الهيئة وبشرط ألا تتعارض اللوائح والقرارات والأوامر والتعليمات المذكورة مع أحكام مرسوم الهيئة أو مع أحكام القوانين والمراسيم الأخرى السارية في الإمارة وفي الدولة.

ويلغي هذا القرار الأميري اعتباراً من تاريخ نفاذه القرار الأميري رقم 9 لسنة 2006 بشأن تعيين مجلس أمناء هيئة الأعمال الخيرية في عجمان.

وينشر هذا القرار الأميري في الجريدة الرسمية للإمارة ويعمم على كافة الجهات المخاطبة بأحكامه والأشخاص المعنيين بتنفيذه للعمل بمقتضاه كل في ما يخصه.