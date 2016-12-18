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الشيخة فاطمة تهنئ قرينة عاهل البحرين باليوم الوطني

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الشيخة فاطمة تهنئ قرينة عاهل البحرين باليوم الوطني الشيخة فاطمة تهنئ قرينة عاهل البحرين باليوم الوطني

بعثت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة برقية تهنئة إلى الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بالمملكة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلادها.

برقية

ونوهت سمو الشيخة فاطمة في برقيتها بما تحقق للمرأة في مملكة البحرين الشقيقة من تقدم كبير بفضل رعاية ومساندة القيادة السياسية الحكيمة، وتمنت أن يعيد الله تعالى هذه المناسبة العزيزة على مملكة البحرين الشقيقة، وقد تحقق لها المزيد من التقدم والازدهار ولشعب البحرين المجد والعزة في ظل قيادته الحكيمة.

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