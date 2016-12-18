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آمال ماهر على خطى اليسا وهيفاء وهبي ونيكول سابا

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السبت 17-12-2016 23:39

انضمت المطربة المصرية آمال ماهر لثلات نجمات لبنانيات قررن الاعتذار عن عدم إحياء حفلات رأس السنة هذا العام، وأكدت أنها تفضل الحصول على قسط من الراحة هذا العام مع ابنها الوحيد، والاستمتاع بنجاح الديو الجديد "لو كان بخاطري" مع النجم الخليجي ماجد المهندس الذي تجاوز حاجز 3 مليون مشاهدة بأقل من يومين.

 

ظاهرة اعتذار نجمات الغناء عن تقديم حفلات رأس السنة رغم التسابق عليها طوال السنوات الماضية، بدأت من المطربة إليسا التي أعلنت بالخامس من شهر ديسمبر الجاري أنّها لن تقوم بإحياء أي حفلات غنائية بمناسبة رأس السنة واعتمدت وقتها خبرا يؤكّد أنّها ستقوم برحلة إلى إحدى الدول الأوروبية برفقة عدد من أصدقائها.

 

وبعدها اتخذت النجمة هيفاء وهبي القرار نفسه، وقدمت اعتذارا لجمهورها عن عدم الغناء بليلة رأس السنة لأنّها قررت البقاء مع عائلتها والأصدقاء، وبنفس اليوم تقريبًا كانت النجمة نيكول سابا تحتفل بانتهاء تصوير مسلسل "ولاد تسعة" وتعلن لجمهورها خبر اعتذارها عن تقديم أي حفلات بسبب الاجهاد من أيام التصوير الطويلة وغرّدت عبر تويتر بخفّة ظلها المعتادة قائلة "بعد الانشغال بأيام وشهور تصوير طويلة قرّرت هالسنة قَضّي "رأس السنة" مع العيلة ما بيطلعلي؟!".

 

أربع مطربات قرّرن التفرغ للعائلة والأصدقاء والاعتذار عن عدم تقديم حفلات رأس السنة... الأغلبية من لبنان وآمال ماهر الوحيدة من .

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سيدتي

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