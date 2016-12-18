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ريان رينولدز نجمة على رصيف هوليوود

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الأحد 18-12-2016 00:51

كُرم النجم ريان رينولدز Ryan Reynolds بنجمة على رصيف هوليوود الخاص بالمشاهير بعد 25 عاماً من مسيرة في عالم التمثيل انطلقت مع مسلسل Fifteen عام 1995.

 

وقد حضر حفل التكريم مع راين البالغ من العمر 40 عاماً، زوجته النجمة بلايك ليفلي Blake Lively وابنتهما جايمس البالغة من العمر سنتين ومولودتهما الجديدة البالغة من العمر شهرين.

 

وقد تألقت بلايك البالغة من العمر 29 عاماً بفستان من Atelier Versace، أظهر جمالها المميز.

 

يشار إلى أن النجمة آنا فاريس، التي تشاركت مع راين بطولة العمل الكوميدي Just Friends عام 2005، قدّمت حفل التكريم.

 

يذكر أن راين رينولدز تزوج بلايك ليفلي عام 2012 بعد أن كان مرتبطاً بالنجمة العالمية سكارلين جونسن Scarlett Johansson.

 

 

 

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