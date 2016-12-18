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ندى أبو فرحات تمثل مع طفلها

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الأحد 18-12-2016 01:29

من كواليس المسرح، وخلال قيامها ببروفات مسرحيتها الجديدة، أعلنت الممثلة ندى أبو فرحات عن حملها، ونشرت صورة لها وهي جالسة لم تظهر بطنها جيداً وعلقت "لأول مرة أنا وطفلي على خشبة المسرح بإدارة الكاتب والمخرج غبريال يمين".

 

وتتناول المسرحية الأعراض التي تمر بها المرأة قبل الحمل وأثنائه وبعده.

 

يشار إلى أن ندى أبو فرحات تشارك في فيلم "يلا عقبالكن شباب" الذي يعرض حالياً في صالات السينما في لبنان، وهو من كتابة وإنتاج نيبال عرقجي، وإخراج شادي حنا، ومن بطولة ندى إلى جانب فؤاد يمّين وبديع أبو شقرا ودوري السمراني وطلال الجردي و نيبال عرقجي ودارين حمزة ومروى خليل.

 

آخر أعمال ندى أبو فرحات المبتعدة عن الدراما التلفزيونية، مسرحية "أسرار الست بديعة" التي قدمتها تحت إدارة الكاتب والمخرج جيرار أفيديسيان.

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سيدتي