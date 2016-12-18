يارا تسعى لإعادة فرض تواجدها خليجياً وتطلق "عديم الأجناس"

طرحت الفنانة يارا أغنية جديدة بعنوان "عديم الأجناس" تم إطلاقها حصريًا عبر تطبيق "أنغامي".

أغنية "عديم الأجناس" باللّهجة الخليجية وهي من كلمات الجابر وألحان غيث محمد.

ويبدو أن الفنانة يارا تسعى إلى إعادة فرض تواجدها بقوة في الخليج، حيث تحرص في الفترة الأخيرة على تقديم أغنيات باللّهجة الخليجية كان آخرها أغنية "مو محتاجكم"، وذلك بعد تراجع شعبيتها لمصلحة الفنانة ميريام فارس التي تسيطر على سوق الأعراس بين الفنانات اللبنانيات.

يشار إلى أن يارا ستطل قريباً مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه الجديد، وسوف تحيي حفلاً مع الفنان ملحم زين في 22 ديمسبر الجاري في فندق هيلتون غراند هيلتون – بيروت، كما أنها ستحيي حفلاً بمناسبة الأعياد في 29 الجاري في شرم الشيخ في مصر، فيما تحيي حفل رأس السنة في فندق "الانتركونتيننتال" في الأردن مع الفنان حاتم العراقي.