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يسرا اللوزي لأوّل مرّة مع ميرفت أمين في "ممنوع الاقتراب أو التصوير"

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الأحد 18-12-2016 04:32

أعلنت النجمة يسرا اللوزي تعاقدها رسمياً على المشاركة في فيلم "ممنوع الاقتراب أو التصوير"، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي تشويقي، معربة عن سعادتها بالتعاون لأوّل مرة مع النجمة الكبيرة ميرفت أمين والمخرج والمؤلف روماني سعد.

 

يسرا اللّوزي أكدت أن دورها في الفيلم يعدّ من أفضل الأدوار لها في عالم السينما، وأضافت: "سعدت كثيرا بالتعاون للمرة الأولى مع النجمة ميرفت أمين ومجموعة "ميامي" للإنتاج السينمائي التي تسعى جاهدة لإخراج العمل في أبهى صورة ممكنة بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لعملية التصوير".

 

"ممنوع الاقتراب أو التصوير" إنتاج مجموعة ميامي للإنتاج السينمائي، وتأليف وإخراج روماني سعد، منتج فني أحمد السيد، وبطولة يسرا اللوزي، ميرفت أمين، بيومي فؤاد، محمد مهران، وعدد آخر من النجوم والوجوه الجديدة.

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سيدتي