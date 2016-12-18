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استزراع فيضة مهنا بالقصيم

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استزراع فيضة مهنا بالقصيم استزراع فيضة مهنا بالقصيم

بدأت حملة استزراع فيضة مهنا التاريخية (فيضة اللغف) بمنطقة القصيم؛ في مرحلتها الأولى بعد تبتيرها بمحيط ثلاثة عشر كيلو مترا وتسييج جزء داخلي بمحيط أكثر من ثلاثة كيلو مترات، وافتتح محافظ الشماسية فهد الراضي وبمشاركة مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة بالقصيم المهندس سلمان الصوينع ورئيس بلدية الشماسية خالد الجربوع ومدير فرع زراعة الشماسية سليمان صالح الزمام الحملة.

وأوضح مدير فرع الزراعة بالشماسية سليمان الزمام لـ"الرياض" أن المرحلة الأولى التي ستتبعها عدة مراحل تبدأ بزراعة 50 شجرة من أشجار البيئة المحلية "طلح بري وقرض" وسيتم ريها لفترة معينة ثم تترك بعد ذلك لتنمو في بيئتها الطبيعية كأي شجرة برية. وبيّن أن الحملة قامت بجهود ذاتية بمشاركة عدد من الإدارات الحكومية بالمحافظة وهي المحافظة، والبلدية، والزراعة، والمياه ومدارس المحافظة ومركز النبقية، مقدما شكره لبلدية الشماسية لمشاركتها الفعالة في تأمين مياه ري الأشجار.

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