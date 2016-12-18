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المجاردة تستعد لإطلاق مهرجان العسل بإنتاجية 100 ألف خلية

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المجاردة تستعد لإطلاق مهرجان العسل بإنتاجية 100 ألف خلية المجاردة تستعد لإطلاق مهرجان العسل بإنتاجية 100 ألف خلية

تستعد محافظة المجاردة لانطلاق أكبر مهرجان للعسل في المملكة وذلك في عامه الخامس تحت شعار (عسلنا أجود) بمشاركة أكثر من 700 نحال وبإنتاجية أكثر من 100 ألف خلية نحل يقدر إنتاجها بأكثر من طن من أجود أنواع العسل الطبيعي.

وأوضح مدير فرع الزراعة بالمجاردة محمد الغاوي أن من أسباب توفر العسل بجودة عالية في محافظة المجاردة هو توفر أشجار الشوكة والسدر والسمر بكثافة في مناطق مفتوحة ومناطق جبلية تكون قريبة من بعضها ويكون الإنتاج أكثر وبجودة عالية. وأوضح المنسق الإعلامي لملتقى المجاردة الشتوي محمد آل عمر أن مهرجان العسل الخامس (عسلنا أجود) سينطلق عصر يوم الخميس 23/3/1438هـ ضمن فعاليات ملتقى المجاردة الشتوي ويضم القدر العملاق الذي يحتوي 1300 كيلو من أجود أنواع العسل الطبيعي من أشجار السدر والضهيان والسمر والشوكة من عدة مناطق بالمملكة وأضاف بأن المهرجان سيعرض أقدم خلايا عسل منذ 15 سنة دون أن تتعرض للتلف، إضافة إلى توافد باعة وتجار العسل من عدة مناطق في المملكة لحضور المهرجان الذي حاز على شهرة واسعة خلال الـ 4 سنوات الماضية لما يمتاز به من كميات من أجود أنواع العسل الطبيعي.

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