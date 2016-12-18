مدير شرطة منطقة مكة لـ«الرياض»: سنلبي احتياجات رنية

أوضح اللواء سعيد بن سالم القرني مدير شرطة منطقة مكة المكرمة لـ«الرياض» خلال زيارته محافظة رنية، أنه قدِم إلى المحافظة للوقوف على احتياجاتها أمنياً، والالتقاء بالمسؤولين والأهالي، ودراسة وسماع مطالبهم.

وحول افتتاح إدارة للدوريات الأمنية في رنية، قال اللواء القرني إن «ذلك سيتم قريباً»، أما ما يتعلق بافتتاح مخفر للشرطة في مركز الأملح والذي صدرت الموافقة عليه منذ عام 1400هـ قال «إن شاء الله نلبي احتياجات أهالي مركز الأملح في طلبهم».

يذكر أن اللواء القرني زار محافظة رنية والتقى بمدير شرطة رنية المقدم فهد الخرمي ومنسوبي الشرطة واطلع على الخطط الأمنية وإمكانيات واحتياجات شرطة رنية من الأفراد والآليات واحتياجات المراكز التابعة لها والإنجازات الأمنية المحققة بالمحافظة، كما تفقد أقسام الإدارة والإجراءات المتخذة على المعاملات.

وزار اللواء القرني مقر المحافظة التقوا بمحافظ رنية عبد الله بن محمد العثيمين وعدد من المسؤولين والأهالي

وقدم له محافظ رنية ملخصا لاحتياجات المحافظة وتوابعها الأمنية واستمع إلى توصيات المجلس البلدي برنية الذي رصد احتياجات المحافظة ومن بينها الاحتياجات الأمنية والاقتراحات التي تلبي احتياجات الأملح والمراكز الأخرى ومن بينها التدرج في ذلك من إحداث نقاط أمنية وفرقة من الشرطة ملحقة بمقر مركز الأملح والمراكز الأخرى.

ووعد بتحقيق ذلك المقترح إلى حين تدشين مخافر الشرطة بها ثم غادر المحافظة عبر الطريق الآخر الذي يعبر الأملح والمراكز الأخرى إلى الطائف ليقف على مدى حاجة تلك المراكز ومقومات إحداث مخافر ومراكز أمنية بها.