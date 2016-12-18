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تدشين مشروعات تطويرية في مستشفى رفحاء المركزي

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تدشين مشروعات تطويرية في مستشفى رفحاء المركزي تدشين مشروعات تطويرية في مستشفى رفحاء المركزي

دشن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية عبدالله بن ولمان العازمي عدداً من المشروعات التطويرية بمستشفى رفحاء المركزي، بحضور محافظ رفحاء بدر بن إبراهيم الهزاع، شملت بنك الدم وقسم العلاج الطبيعي والمبنى الإداري الجديد.

وعقد لقاء مفتوحا مع المواطنين واستمع إلى شكاواهم ورد على استفساراتهم، واتخذ عدداً من القرارات التي عالجت ملاحظات المراجعين، ووجه بتشكيل فريقين لبرنامج الطب المنزلي بدلاً من فريق واحد ودعمه بما يحتاج من الكوادر، واعتمد افتتاح ثلاث عيادات للأسنان في ثلاثة مراكز رعاية صحية أولية برفحاء، ووجه بزيارة لمدة ثلاثة أيام بالشهر لاستشاري تقويم وأطفال لمركز طب الأسنان برفحاء، وتسهيل مهمة تدريب الطلاب والطالبات في الجامعة بالتخصصات المطلوبة بالمستشفى لما فيه خدمة الصالح العام.

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