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سلمان بن خالد أول سعودي يتخرج في «ويست بوينت»

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سلمان بن خالد أول سعودي يتخرج في «ويست بوينت» سلمان بن خالد أول سعودي يتخرج في «ويست بوينت»

الأمير سلمان بن خالد بن سلطان

أنهى الأمير سلمان بن خالد بن سلطان آل سعود، دراسته في أكاديمية "ويست بوينت" العسكرية الأميركية، وتخرج بدرجة بكالوريوس في العلوم بعد أربع سنوات من التحصيل العسكري والعلمي.

وكان الأمير سلمان انضم الى "ويست بوينت" في 2011 بعد نيله الثانوية العامة من مدرسة "ترينيتي سكول" في نيويورك. وهو أول سعودي يتخرج من الاكاديمية العريقة.

والأمير سلمان المولود في 21 تموز (يوليو) 1993، هو الابن الاصغر للامير خالد بن سلطان.

تعتبر "ويست بوينت" التي تأسست في 1802 من أقدم الأكاديميات العسكرية في الولايات المتحدة واكثرها شهرة، وهي قدمت إلى الجيش الاميركي العديد من ضباطه وجنرالاته الأهم، بينهم قادة تاريخيون مثل يوليسيس غرانت وروبرت ادوارد لي وجون بيرشنغ ودوغلاس ماك آرثر ودوايت ايزنهاور وجورج باتون.

تعنى الاكاديمية المرموقة بتأهيل منتسبيها في مجالات اربعة، فكريا وعسكريا وبدنيا واخلاقيا، وتتنوع اختصاصات "الضباط تحت التدريب"، وفق ما يطلق على طلابها، بين العلوم العسكرية البحتة وعلوم الحاسوب والفيزياء والهندسة النووية والفلسفة والجغرافيا والتاريخ والقانون.

وتبلغ نسبة الاناث من الطلاب 15 في المئة من بين حوالى 1300 منتسب جديد في كل عام. ويمنح كل متخرج درجة بكالوريوس في العلوم.

يحصل الطلاب على التأهيل العسكري الأساسي، بما في ذلك علم القيادة، في برنامج صعب يبدأ من اليوم الاول لانتسابهم. وفي الاجمال يطلب من كل منتسب النجاح في 37 مادة مقررة.

اما الشعار المفضل للأكاديمية فهو: "معظم التاريخ الذي نعلمه هنا صنعه الأشخاص الذين نعلمهم".

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