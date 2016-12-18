ضبط أربعة وافدين أداروا وروجوا لحفل مختلط جنوبي الرياض

منشور يروج للحفل

دهمت شرطة منطقة الرياض حفلاً مختلطاً داخل احد المجمعات السكنية جنوبي العاصمة الرياض يديره مقيم لبناني وأفاد الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان: انه بناء على التنسيق القائم بين فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرطة منطقة الرياض فقد وردت معلومات تفيد عن قيام أحد الوافدين ( لبناني الجنسية ) بتنظيم حفل مختلط داخل أحد المجمعات السكنية جنوبي العاصمة الرياض والتسويق له و تسهيل دخول الخمور وتقديمها للحضور, عليه عملت ادارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة على ضبط المتهم بعد التحقق من صحة المعلومات الواردة وتسليمه لمركز الشرطة المختص بعد سماع اقواله وإقراره بما نُسب إليه .

وفي وقت لاحق تم ضبط ثلاثة وافدين ( سوري / فلسطيني / أردني) عملوا على تسويق الحفل وبيع تذاكر الدخول موزعين الأدوار فيما بينهم، وجرى تسليمهم جميعاً لمركز الشرطة المختص وإشعار فرع هيئة التحقيق والإدعاء العام بمنطقة الرياض لتطبيق النظام بحقهم حسب الاختصاص.

أعداد كبيرة من الشيشة تم تجهيزها للحفل المشبوه