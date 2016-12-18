ولي العهد يـرأس اجتمـاع اللجنـة الوطنية لمكافحة المخدرات.. اليوم

يترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات اليوم الاجتماع الخامس للجنة ويشارك فيه أصحاب السمو والمعالي الوزراء والسعادة أعضاء اللجنة.

وسيناقش الاجتماع العديد من المواضيع المطروحة على جدول الأعمال من أبرزها التقرير الوطني الثاني لظاهرة المخدرات في المملكة وجهود الجهات المختلفة في مجال الوقاية من المخدرات والمؤثرات، وسيدشن سموه عدداً من البرامج الإلكترونية التدريبية والوقائية للمشروع الوطني للوقاية من المخدرات (نبراس) كما سيتم على هامش الاجتماع توقيع محضرين لإنشاء مصحات علاجية وتأهيلية للقطاع الخاص ومذكرة تفاهم لإنشاء جمعية نبراس للمساعدة العلاجية والرعاية اللاحقة تختص بإيجاد مراكز تأهيلية غير ربحية.