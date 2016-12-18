حلب «تحت الصفر».. والنظام يجمد عمليات الإجلاء

أمضى الآلاف من السكان في مدينة حلب وبينهم عدد كبير من الأطفال ليلتهم في الشوارع أو داخل المنازل المهجورة، حيث افترشوا الأرض في ظل تدني الحرارة إلى ست درجات تحت الصفر، وفق ما أفاد مراسل لفرانس برس، في وقت حضت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأطراف المعنية على التوصل الى اتفاق لـ"إنقاذ آلاف الأرواح".

وأكد المسؤول عن ملف التفاوض من جانب الفصائل المعارضة لوكالة فرانس برس التوصل الى اتفاق لاستئناف عمليات الإجلاء السبت، في حين قال مسؤول عسكري سوري إن الاتفاق "لم يتبلور بعد" غداة تعليق تنفيذه الجمعة.

وقال إن السكان يعانون من إرهاق وتعب شديدين عدا عن الجوع والعطش، ويقتات معظمهم على التمر ولا يجدون حتى مياها ملوثة للشرب.

وبحسب الأمم المتحدة، لا يزال نحو 40 ألف مدني عالقين في حلب وما بين 1500 إلى خمسة آلاف مقاتل مع عائلاتهم.

واتهمت الفصائل المعارضة مقاتلين موالين من "حزب الله" اللبناني بالاعتداء على عدد من ركابها، متحدثة عن حصول إطلاق نار قبل ان تعود أدراجها.

وفي تصريح لافت قال الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس "العالم موحد ضد الهجوم الوحشي الذي شنه النظام السوري وحليفاه الروسي والإيراني على مدينة حلب"، معتبرا أن "أيديهم ملطخة بهذه الدماء وهذه الفظائع".