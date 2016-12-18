قطر تحتفل بيومها الوطني.. اليوم نهضة شاملة ورؤية واعدة

تحتفل دولة قطر الشقيقة اليوم بذكرى اليوم الوطني لها, وقد حققت العديد من الإنجازات في مختلف المجالات على الصعيدين الداخلي والخارجي.

وتسعى قطر إلى أن تكون بحلول عام 2030م في مصاف الدول المتقدمة, وأن تمتلك القدرات الضرورية لتحقيق التنمية المستدامة وتأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلاً بعد جيل.

وتحظى العلاقات السعودية القطرية باهتمام كبير ضمن توجه البلدين لتوثيق عرى الإخاء والعيش المشترك في ظل منظومة دول مجلس التعاون الخليجي وتعد هذه العلاقات نموذجاً يحتذى في التعاون والتكامل، وجاءت زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - رعاه الله - لدولة قطر يوم 6 ربيع الأول 1438 هـ في إطار حرص خادم الحرمين وأخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على دفع العلاقات المتينة بين البلدين إلى آفاق أكبر لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.