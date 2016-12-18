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الحكومة اليمنية تطلب خطة سلام جديدة

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قالت اليمنية إنها تنتظر من المبعوث الأممي لدى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، تقديم خطة جديدة للسلام "تتضمن تصوراً واضحاً وفقاً للملاحظات والردود التي قدمتها الحكومة على الورقة السابقة". ووفق المرجعيات الثلاث، وهي المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216. الى ذلك قال نجيب غلاب، مستشار رئيس الوزراء اليمني لـ«الرياض»: إن المجتمع الدولي يعترف بالحكومة الشرعية، وليس من مصلحة أي دولة أن تعترف بسلطة الانقلاب لوجود قرارات دولية تتعامل مع الحوثيين باعتبارهم طرفًا انقلابيًا.

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