"خارجية البرلمان": نطرح على "ترامب" دعم العلاقات بين مصر والولايات المتحدة

كتب أمين صالح

أكد عماد جاد عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن لجنة العلاقات الخارجية تلتقى فى نهاية يناير المقبل إدارة الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب، وعددًا من نواب الكونجرس التابعين للحزب الجمهورى، خلال زيارة يجريها وفد من اللجنة بالبرلمان.

وقال جاد، فى تصريح لــ"اليوم السابع"، أن الزيارة بالأساس تأتى فى إطار التواصل المستمر ودعم العلاقات بين البلدين بشكل عام ودعم العلاقات بين المؤسستين التشريعيتين بالبلدين، وهو ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الرئيس السيسى التى التقى خلالها دونالد ترامب قبل الانتخابات الأمريكية فى سبتمبر الماضى.

وأوضح جاد، أنه من الطبيعى أن يتطرق اللقاء ليناقش الجانب الأمريكى عددًا من القضايا الهامة، كقانون الجمعيات الأهلية الأخير والتطورات الخاصة بقانون التظاهر فى مصر، وكذلك حالة الإرهاب والعنف من قبل جماعة الإخوان.

وأكد جاد، أن الوفد المصرى سيتباحث أيضًا فى عدد من القضايا الهامة، منها الحصول على دعم الولايات المتحدة فى التحديات التى تواجهها مصر خلال الفترة المقبلة، والعودة إلى علاقات أفضل قوة بين البلدين عقب الفترة الصعبة إبان حكم الرئيس الديمقراطى باراك أوباما، وكذلك الرؤية المشتركة لمصر وأمريكا فى محاربة الإرهاب، خاصة فى ظل إدارة الرئيس الجديد دونالد ترامب.

ومن المنتظر أن يتوجه وفد من لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، ليلتقى إدارة دونالد ترامب فى أمريكا نهاية يناير المقبل.