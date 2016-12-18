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مواعيد مباريات اليوم الأحد 18/12/2016 والقنوات الناقلة

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مواعيد مباريات اليوم الأحد 18/12/2016 والقنوات الناقلة مواعيد مباريات اليوم الأحد 18/12/2016 والقنوات الناقلة

>أسماء عمر

تستكمل اليوم الأحد منافسات الجولة السادسة عشرة بمسابقة الدورى العام بإقامة ثلاث مباريات مثيرة حيث يلاقى الشرقية نظيره طنطا بينما يستضيف الداخلية فريق وادى دجلة ويحل الإسماعيلى ضيفًا ثقيلاً على بتروجت .

 

موعد مباراة الشرقية وطنطا 

 

يستضيف الشرقية فريق طنطا فى تمام الساعة الثانية والنصف مساءً على استاد بنها.

 

موعد مباراة الداخلية وبتروجت 

 

يستضيف الداخلية وادى دجلة فى تمام الساعة الثانية والنصف على استاد كلية الشرطة .

 

موعد مباراة بتروجت والإسماعيلى 

 

تقام مباراة بتروجت والإسماعيلى على استاد السويس فى تمام الخامسة مساء.

 

موعد مباراة الأهلى والمصرى 

 

تقام مباراة الأهلى والمصرى فى تمام الساعة السادسة مساء اليوم على استاد برج العرب .

 

القنوات الناقلة 

 

تنقل مباريات اليوم الثلاثاء قنوات نايل سبورت وأون سبورت .

 

 


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