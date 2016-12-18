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حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 18-12-2016.. على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. لديك قدرة كبيرة على الإنجاز فى العمل اغتنمها

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حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 18-12-2016.. على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. لديك قدرة كبيرة على الإنجاز فى العمل اغتنمها حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 18-12-2016.. على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. لديك قدرة كبيرة على الإنجاز فى العمل اغتنمها

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نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، حيث يتميز أبناء هذا البرج ببعض الصفات على رأسها المزاجية الشديدة التى تجعل بعض الأبراج غير قادرين على التكييف معهم.

 

برج الجوزاء على الصعيد العاطفى..

التفاهم والتسامح مع شريك حياتك، أصبح أهم من العناد والمكابرة وعدم القدرة على تصحيح الأوضاع السابقة، علاقاتك من الممكن أن تنتهى أمام عينك فاحذر.

 

برج الجوزاء على الصعيد المهنى..

أنت إنسان طموح لديها القدرة على حفظ الأشياء منظمة تنظيما جيدا بالإضافة إلى مطاردة أحلامك. لكن البعض الآخر ليس كذلك، فلا تخبر أحد عن خططك القادمة حتى لا تتلقى الطاقة السلبية.

 

برج الجوزاء على الصعيد الصحى..

لديك رغبة قوية فى البحث عن الأشياء الجديدة، وتفاصيل الأنظمة الغذائية تلقى اهتمام كبير منك، حاول أن تطبقها بشكل عملى مميز.

 

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء

يتوقع علماء الفلك أن يعيش يومه بدون الحاجة إلى التفكير فيما مضى ولفت انتابه كثير من الأصدقاء بالظهور المفاجئ مرة آخرى بعد غياب طويل


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مصر 365

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