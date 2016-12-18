حظك اليوم برج الحوت 18/12/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحي.. تحقق نجاحا فى العمل بفضل قدرتك على التحليل

نقدم لمولود برج الحوت حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، وهو البرج المائى الذى يمكنك أن تميز أبنائه بقدرتهم على تفهم الآخرين وتقبلهم الكبير للاختلاف فى الشخصيات بالإضافة إلى القدرة الكبيرة على إظهار التعاطف مع الآخرين مما يجعله شخصًا محبوبًا ومقربًا من الكثير من الناس.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني:

قدرتك الكبيرة على المراقبة والتحليل تصل لذروتها اليوم، لذا إذا كان عملك ينطوى على هذه المهارات ويتطلبها فستحقق نجاحًا كبيرًا فى هذا الصدد وتحقق الكثير من الإنجازات اليوم، ومن المحتمل أن تجد وسائل مبتكرة بشكل ما فى حل مشاكلك الطارئة فى العمل.

برج الحوت على الصعيد العاطفي:

إذا لم تمنح القضايا التفاهة بينك وبين الشريك العاطفى بعض الوقت والاهتمام ستتراكم وتصبح مشكلة كبيرة، فحاول أن تواجهه اولاً بأول وان تستمع إليه وأن تتصافيا اولاً بأول خاصة اليوم حيث تتمتع بالقدرة والشجاعة على المواجهة.

برج الحوت على الصعيد الصحي:

هذا الوقت المناسب لممارسة بعض التمارين الرياضية المكثفة وستشعر بالكثير من العافية والطاقة وهو ما يساعدك أيضًا على أن تتمتع بصحة نفسية إيجابية للغاية وتتمكن من اتخاذ قرارا مهمًا فى حياتك.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

تفكر بطريقة مختلفة جدًا اليوم وتترك انطباعا مميزا لدى الآخرين، وهو الوقت المناسب لاتخاذ خطوات إيجابية فى إعادة تقييم نفسك لتتماشى مع ما يتطلبه الواقع الجديد منك.